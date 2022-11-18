Российская торговая сеть открыла 19-тысячный магазин

Фото: Пятёрочка/flickr.com

Торговая сеть «Пятёрочка» открыла юбилейный, 19-тысячный магазин в стране. Новый объект расположен в Волгограде по адресу ул. Николая Отрады, дом 20.

На торговой площади в 450 квадратных метров представлено около пяти тысяч наименований различных товаров. В ассортименте юбилейного магазина представлена продукция местных и федеральных производителей. Также покупателям доступен большой выбор свежей продукции, овощей и фруктов, многие из которых закупаются напрямую у местных поставщиков. Это сокращает время доставки с грядки до полки, кроме того, обеспечивает локальным производителям выход в магазины одной из крупнейших торговых сетей России. Категория «фреш» занимает почти половину торгового зала.

Генеральный директор торговой сети Владислав Курбатов прокомментировал открытие юбилейного магазина.

Открытие нового магазина в Волгограде позволит ещё большему количеству жителей приобретать свежие и качественные товары по низким ценам. Помимо этого, расширение сети позволяет нам вовлекать всё большее количество неравнодушных людей в те социальные и экологические инициативы, которые мы реализуем в наших магазинах самостоятельно и с партнёрами, — заявил он.

Сейчас в регионе работают 232 магазина сети (в том числе 88 — в Волгограде), а до конца года в области планируется запуск ещё 8 торговых объектов. По оценкам экспертов, волгоградцы в первом полугодии 2022 года уделяли особое внимание стоимости товаров и старались подходить к тратам рациональнее. Отвечая запросам покупателей, торговая сеть традиционно делает особый акцент на доступность товаров и низкие цены.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», именно «Пятёрочка» в Волгограде предлагает самую выгодную продовольственную корзину (включающую 32 товарные группы), не только в сравнении с другими магазинами формата «у дома», но и супермаркетами и гипермаркетами.

Сегодня цена для многих становится определяющим параметром при выборе необходимых товаров. Именно поэтому мы стараемся обеспечить максимальную доступность продуктов питания для покупателей при сохранении традиционно высокого качества. Мы трансформируем собственные бизнес-процессы, чтобы в текущих рыночных условиях сохранять наше ценностное предложение, и продолжаем развитие сети, — отметил Курбатов.

Юбилейный магазин в Волгограде, уже традиционно для магазинов новой концепции, предлагает вкусную свежую выпечку из собственной пекарни. В торговых точках создана крупнейшая в России сеть из более чем пяти тысяч пекарен во всех 67 регионах присутствия ритейлера. Так, ежедневно в магазинах сети выпекается более двух миллионов единиц хлеба и хлебобулочных изделий, более 20 тысяч из них приобретают жители и гости Волгограда. В юбилейном магазине пекарня производит порядка 40 разных наименований свежей выпечки.

Кроме того, более 1 800 магазинов сети по всей стране сегодня оборудованы кофе-зоной, где можно попробовать свежемолотый капучино, латте, чай и другие горячие напитки. Каждый день россияне выпивают около 50 тысяч стаканов кофе, приготовленного в магазинах сети. Для удобства гостей и повышения скорости обслуживания магазины в новой концепции, как и только открывшийся юбилейный, оснащаются кассами самообслуживания. Также в юбилейном магазине используются покупательские корзины и плафоны осветительных приборов, изготовленные из переработанного пластика.

Первый магазин в новой концепции открылся в регионе в феврале 2020 года. Гости отмечают улучшения по всем параметрам, в первую очередь — оформление торгового пространства: современный дизайн, комфортное освещение, оформление стен, спокойная и натуральная цветовая гамма, заметная и понятная навигация.