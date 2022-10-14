Крупнейший ретейлер на треть увеличил количество франшиз

Фото: Пресс-служба «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятёрочка» с начала года открыла на 30% больше магазинов по франшизе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Отмечается, что всего за январь — сентябрь 2022 года в России появилось 42 новых франчайзинговых магазина сети, 37 из них открылись в период с марта по сентябрь 2022 года.

Традиционно лидерами по приобретению франшиз стали Москва и Санкт-Петербург. Так, в столице и области в 2022 году было открыто более 20 новых торговых точек, ещё практически столько же планируются к запуску до конца года. Всего же в регионе работает более 130 магазинов у дома. Предприниматели из Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 9 месяцев открыли 10 новых торговых точек.

Также интерес к такому формату бизнеса растет во Владимирской области: в регионе до конца года планируется открыть до 5 торговых пространств. Общее количество работающих по схеме обратного франчайзинга магазинов на данный момент — свыше 200 более чем в 20 регионах РФ.

«В 2022 году мы отмечаем рост заинтересованности предпринимателей в франшизе торговой сети „Пятёрочка“. Увеличивается не только количество проданных франшиз, но и расширяется география. Сфера продовольственного ретейла остаётся одной из наиболее стабильных в условиях экономической турбулентности. А модель обратного франчайзинга, которую мы предлагаем нашим партнёрам, фактически снимает многие риски с франчайзи: предприниматель получает возможность вести бизнес в партнёрстве с крупнейшей торговой сетью страны. При этом сложные операционные процессы — поиск и общение с поставщиками, закупку и доставку товаров до магазинов партнёров — мы полностью берём на себя», — заявила руководитель Управления по работе со стратегическими партнёрами и обратным франчайзингом торговой сети Ольга Маремьянина.