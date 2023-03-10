Российская сеть косметики начала торговать алкоголем Сеть магазинов косметики «Подружка» в тестовом режиме начала продавать алкоголь

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Покупательница в магазине «Подружка»

Сеть магазинов косметики «Подружа» в тестовом режиме запустила продажу алкоголя. В настоящее время его можно купить в двух магазинах Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника горячей линии сети.

В тестовом режиме мы начали продавать алкоголь в двух магазинах в столице. Это эксперимент, мы посмотрим на реакцию потребителей и примем решение о его продолжении, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, алкоголь начал продаваться в магазинах с 20 февраля.

В настоящее время сеть уже торгует продовольственными продуктами и товарами для животных.

Ранее сообщалось, что работа «Почты России» по онлайн-продаже алкоголя может начаться уже в апреле. При этом заказать и получить алкоголь смогут только совершеннолетние граждане через специальную витрину, а сам товар будет доставлен не раньше чем через сутки с момента заказа. Вина будут исключительно отечественными.

При этом юрист Александр Хаминский заявил, что покупкой алкоголя дистанционно, если данный законопроект примут, могут воспользоваться несовершеннолетние россияне, что спровоцирует рост потребления спиртного детьми. По его мнению, подростки смогут оформлять заказы, используя аккаунты родителей или дедушек и бабушек. Эксперт подчеркнул, что подобное нововведение создаст угрозу общественному порядку, не позволит ЕГАИС нормально функционировать и станет «путем в пропасть».