Российская образовательная платформа выходит на рынок СПО

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Презентация новых форматов преподавания предмета «Технология» для московских школьников

Образовательная платформа Skillbox запускает первую программу в сегменте среднего специального образования в партнерстве с Московским городским открытым колледжем. Совокупные инвестиции в реализацию проекта составят порядка 40 миллионов рублей.

Совместная программа предоставит выпускникам 9-х классов расширенные возможности среднего специального образования: она позволит с нуля войти в актуальную востребованную профессию и вырасти во всесторонне развитых специалистов уровня junior+, готовых к реальной работе.

Для участия в программе не требуются результаты ЕГЭ, после окончания курса студенты имеют возможность поступить в вузы-партнеры на льготных условиях. Среди них Московский институт психоанализа, Московский экономический институт, Институт современного искусства, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).

На старте планируется набрать на программу 20 студентов, до конца осени это число может составить 80 и более человек. В будущем компания также рассматривает возможность расширить набор обучающихся не только для 9, но и для 11 классов и развивать партнерства в сегменте СПО и в других направлениях.

«В последние годы профессиональное образование непрерывно набирает обороты и становится все более популярным решением среди тех, кто хочет как можно быстрее освоить прикладную специальность и оказаться на рынке труда. В прошлом году, к примеру, по данным последних исследований, более 40% молодежи от 19 до 29 лет учились на программах в сегменте среднего специального образования. По сути старшеклассники пересматривают необходимость именно высшего образования, и решение Skillbox о введении в свою продуктовую линейку совместных программ в сегменте СПО — это логичный ответ. Мы движемся вместе со своей аудиторией, которая, в том числе, выбирает колледжи как вторую ступень образования. Надеемся, привнести эффективный вклад в этом сегменте», — заявил сооснователь и директор департамента по развитию бизнеса Skillbox Сергей Попков.

На протяжении всего срока обучения учащихся будет сопровождать куратор, который поможет им успешно справиться с учебными задачами: он сможет ответить на вопросы и собрать обратную связь. По завершению обучения студенты получат дипломы государственного образца.