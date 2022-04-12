Российская металлургическая компания создала IT-бренд

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В аэропорту Дубая сейчас находятся десятки частных самолётов, принадлежащих российским бизнесменам, сообщает The Wall Street Journal. Это связано с тем, что Объединённые Арабские Эмираты не вводили санкций против российских предпринимателей. Однако рестрикции западных стран мешают этим бизнес-джетам покинуть дубайский аэропорт.

Газета пишет, что 4 марта в Дубае заметили один из самых дорогостоящих бизнес-джетов — Boeing 787 Dreamliner, владельцем которого является миллиардер Роман Абрамович. Forbes оценил финальную стоимость этого судна в...