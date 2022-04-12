Российская металлургическая компания создала IT-бренд
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:30, 12 апреля 2022
Фото: unsplash.com
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Российская Трубная металлургическая компания (ТМК) создала IT-бренд ТМК++ и перепроектирует подразделения по цифровым технологиям, сообщает издание «Компания». Компания пересматривает рабочие процессы по примеру лучших мировых образцов. Новый бренд объединяет направления «Инфраструктура», «Разработка», «Цифра», «Кибербезопасность», «Архитектура» и «Клиентский сервис».
Одна из задач ребрендинга — облегчить внутреннему бизнес-заказчику взаимодействие с IT-службой. Мы демонстрируем бизнесу готовность стать его доверенным цифровым партнёром, гарантируем понятное ценообразование и прозрачность услуг. Это отражено в названии: «плюс-плюс» — знак, понятный любому айтишнику, переход на новый уровень, — рассказал директор по информационным технологиям ТМК Дмитрий Якоб.
Он добавил, что холдинг рассчитывает стать более узнаваемым на международном рынке и активнее привлекать сотрудников.
Ранее заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов потребовал снизить цены на металлопродукцию во время совещания с представителями металлургической отрасли. Он установил допустимую наценку в 20–25%. Кроме того, Евтухов заявил, что с акционерами металлургических компаний в личной форме встретится министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.