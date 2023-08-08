Российская горнорудная компания перешла в юрисдикцию Казахстана Российская горнорудная компания Polymetal перерегистрировалась в Казахстане

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Российская горнорудная компания Polymetal завершила процесс перерегистрации с острова Джерси в международный финансовый центр «Астана» в Казахстане, говорится в пресс-релизе организации. Представители компании подчеркнули, что теперь премиальный листинг находится в Казахстане. О возобновлении торгов будет объявлено позже.

Компания подтверждает, что теперь ее премиальный листинг находится в Казахстане. О возобновлении торгов на AIX будет объявлено позднее, после того, как компания завершит все технические процедуры, — сообщает пресс-служба Polymetal.

Отмечается, что вплоть до 1 августа 2023 года компания торговала акциями на бирже в Лондоне, МосБирже и фондовой бирже в Казахстане.

О планах Polymetal сосредоточиться на работе в Казахстане стало известно еще в июле 2022 года. Руководство компании заявило о желании продать активы в России. Операцию должен был подготовить спецкомитет директоров, созданный для этого по поручению руководства Polymetal. В состав комитета вошли независимые неисполнительные директора компании. Также сделка позволяет снизить риск текущей деятельности компании в Казахстане.