В бюджете Фонда национального благосостояния (ФНБ) осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей, которые были выделены на приобретение самолетов у иностранных лизингодателей, пишет «Коммерсант». К настоящему моменту куплено порядка 150 воздушных судов, 86 из которых принадлежат «Аэрофлоту», остальные «Уральским авиалиниям», авиакомпании S7 и чартерной компании iFly.