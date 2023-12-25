В бюджете Фонда национального благосостояния (ФНБ) осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей, которые были выделены на приобретение самолетов у иностранных лизингодателей, пишет «Коммерсант». К настоящему моменту куплено порядка 150 воздушных судов, 86 из которых принадлежат «Аэрофлоту», остальные «Уральским авиалиниям», авиакомпании S7 и чартерной компании iFly.
В бюджете Фонда национального благосостояния осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей, выделенных ранее на приобретение самолетов иностранных собственников. Всего на сегодня выкуплено 150 самолетов, — говорится в сообщении.