России предрекли падение экспорта В ВЭБ.РФ ожидают по итогам года снижение экспорта в России на $40 млрд

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Объем экспорта в России по итогам 2023 года может сократиться на 8%, до $460 млрд, из-за роста цен, сообщил ТАСС главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Такое снижение экспорта он назвал «достаточно существенным».

Экспорт в этом году существенно ниже, чем в прошлом. В прошлом году у нас было за $500 млрд, сейчас, наверное, выйдет 460, но все равно это достаточно существенное снижение. Это связано с ценами, — отметил экономист.

Клепач указал на значительное снижение объема экспорта газа, нефти и нефтепродуктов. Не уменьшается экспорт зерна.

По его словам, хотя ожидается снижение и по другим направлениям, ценовая динамика позволяет наращивать экспорт. Экономист уточнил, что на 2024 год экспорт будет расти, но рекорд 2021–2022 годов Россия не скоро побьет.

Также он рассказал, что в России при снижении экспорта одновременно растет объем импорта. Клепач отметил, что импорт восстанавливается и по прогнозам на 2023 год благодаря восстановлению логистики он превысит уровень двух предыдущих лет. Импорт стал дороже, поскольку изменились цепочки поставок, пояснил главный экономист госкорпорации.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что сокращение Индией и Китаем закупок российской нефти не должно становиться поводом для беспокойства. Он высказал мнение, что Китай сократил импорт, так как ранее закупил много нефти по низкой цене, а колебания объемов поставок в Индию являются обычными. Эксперт допустил, что Китай мог увеличить импорт российской нефти не напрямую, а через страны-посредники, например Сингапур.