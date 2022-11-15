России перестало хватать техники для складов «Ведомости»: в России перестало хватать техники для складов

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Уход европейских и японских производителей с российского рынка, связанный с началом действий на Украине, привел к проблемам с техникой для складов, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет компании ПЭК. Логистические компании сообщают, что им перестало хватать погрузчиков, а поставки новых в достаточном количестве наладить не удается.

Поставки и обслуживание техники остановили такие компании, как John Deere, Caterpillar, Continental, Tadano, Kamatsu, Hitachi, Metso и Juhandrich. Цена запчастей для них выросла на 30–200% в зависимости от категории, а сроки поставки увеличились в два раза. В итоге с начала года себестоимость логистики увеличилась на 16%, и компаниям приходится перестраиваться на поставщиков из Турции и Китая.

Директор по продажам вилочных погрузчиков «Актио рус» Андрей Максимов рассказал, что китайские складские машины в полтора раза дешевле западных, их также проще и дешевле обслуживать. В то же время коммерческий директор официального дистрибьютора JAC в России «Еврокара-плюс» Эльвира Каюмова отметила, что покупке техники в Китае мешают коронавирусные ограничения, заторы в портах и на железной дороге. Кроме того, срок производства погрузчиков в Китае вырос в полтора-два раза, и дилеры не успевают поставлять необходимое количество оборудования в Россию. А по техническим характеристикам китайские машины чаще всего уступают западным аналогам.

Управляющий директор НРА Сергей Гришунин заметил, что остроту проблемы частично снимает уход из России международных брендов, из-за чего спрос на склады упал. Однако в ближайшие три-четыре года логистическим компаниям все равно понадобится подобная техника, а использование китайских аналогов может сократить вместимость складов на 10%.

Ранее сообщалось, что поставщики электронной техники опасаются отказов со стороны стран Евразийского экономического союза в поставках в Россию потребительской электроники по параллельному импорту. Опасения вызваны возможным дефицитом товаров на внутреннем рынке: в августе начался рост сезонного спроса на технику. Другой проблемой может стать желание посредников хорошо заработать, и посредники из третьих стран уже поднимают цены на электронику, рассчитывая, что российский дистрибьютор «купит все что угодно».