Россельхозбанк объединился со «Сколково» для инвестиций в стартапы

Фото Пресс-служба Startup Village

Россельхозбанк стал партнёром фонда «Сколково» для инвестиций в стартапы и совместной работы в области агротехнологий. Официальная церемония подписания соглашения прошла в рамках Международной конференции Startup Village в Москве. В рамках партнёрства Россельхозбанк создаст исследовательский центр на базе «Сколково», сообщила пресс-служба Startup Village.

Технологическое развитие остаётся в центре внимания банков. Сейчас условия для развития цифровых проектов сильно изменились, но тем интереснее становится наша работа. Уверен, что сотрудничество с важнейшим российским центром инноваций — фондом «Сколково» — поможет нам эффективно решать задачи импортозамещения и продолжить внедрять самые удобные решения для наших клиентов, — рассказал зампредседателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов.

По словам исполнительного директора кластера информационных технологий «Сколково» Константина Паршина, будет реализован четырёхлетний план по развитию самых перспективных технологических проектов в актуальных для банка сферах.

25 мая зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев приехал на международную технологическую конференцию Startup Village в Сколково на электрокаре. Политик самостоятельно сел за руль, а его неспешную поездку сопровождали несколько охранников.