Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских

https://static.news.ru/photo/bec778c2-8653-11ea-b6fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Власти российских регионов получили от Роспотребнадзора рекомендации по открытию парикмахерских, салонов красоты, химчисток и других учреждений в период пандемии коронавируса. Они рассчитаны на перспективу, так как сейчас заведения закрыты.

Документ опубликован на сайте ведомства. Служба рекомендует провести генеральную уборку перед открытием, каждый день проверять температуру сотрудникам, отстранить пожилых людей от работы и поставить на входе антисептики. Кроме того, необходимо ограничить контакты людей, организовать посменную работу персонала, не позволять создаваться очередям.

По словам главы ведомства Анны Поповой, Роспотребнадзор сработал на опережение, так как сейчас учреждения не работают.

Сделали это ровно для того, чтобы бизнесу были понятны условия, при которых они смогут безопасно работать в условиях продолжающейся пандемии в целом в мире новой коронавирусной инфекции, — цитирует её сайт правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора выявили в России 355 очагов коронавирусной инфекции. Об этом глава ведомства Анна Попова рассказала на заседании президиума совета при кабмине по борьбе с распространением COVID-19