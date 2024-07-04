Роспатент принял решение по товарному знаку Coca-Cola Роспатент продлил срок прав на товарный знак Coca-Cola в России

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Роспатент продлил срок действия права на товарный знак Coca-Cola производителя The Coca-Cola Company до 26 августа 2034 года, сообщил «Интерфакс». Срок действия регистрации должен был закончиться 26 августа 2024 года.

The Coca-Cola Company ранее подала заявки на регистрацию торговых знаков Fanta, Sprite и Coca-Cola. Заявки поданы в апреле. В марте 2022 года корпорация сообщила о приостановке деятельности на российском рынке и решила перестать производство и реализацию напитков своих брендов в РФ.

Ранее патентный поверенный Сергей Зуйков объяснил, что сообщения о том, что американская The Coca-Cola Company подала в апреле в Роспатент три заявки на регистрацию своих товарных знаков, не означают, что компания собирается в скором времени возвращаться в Россию. Он отметил, что фирма может вернуться позднее. По его словам, подача заявок в Роспатент не может служить индикатором желания или нежелания Coca-Cola вернуться на российский рынок. Гораздо более внятным сигналом к этому была бы сертификация продукции.

До этого актриса Яна Поплавская возмутилась новостью о возможном возвращении американского бренда Coca-Cola в Россию. По ее словам, эта компания «кормит американскую экономику, которая кормит киевских террористов» и «спонсирует убийство российских детей». Поплавская выразила мнение, что нашей стране не нужна эта организация.