Нефтегазовая компания «Роснефть» приняла ряд организационно-кадровых решений с целью повышения эффективности деятельности.
Так, вице-президентом по внутреннему сервису «Роснефти» назначен Эрик Лирон, ранее занимавший должность первого вице-президента по разведке и добыче. Первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса назначен Зелько Рунье, занимавший должность вице-президента по шельфовым проектам.
Вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин переходит на другую работу в периметре компании в связи с выходом на пенсию. Вице-президентом по кадровым и социальным вопросам назначен Алексей Артемьев,
Ранее NEWS.ru писал, что будущий глава транснациональной нефтегазовой компании British Petroleum (BP) Бернард Луни не собирается занимать место в совете директоров «Роснефти» сразу по вступлении в должность.
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