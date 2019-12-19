https://static.news.ru/photo/30ae73e8-2289-11ea-9c79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Twitter.com/Global Look Press

Нефтегазовая компания «Роснефть» приняла ряд организационно-кадровых решений с целью повышения эффективности деятельности.

Так, вице-президентом по внутреннему сервису «Роснефти» назначен Эрик Лирон, ранее занимавший должность первого вице-президента по разведке и добыче. Первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса назначен Зелько Рунье, занимавший должность вице-президента по шельфовым проектам.

Вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин переходит на другую работу в периметре компании в связи с выходом на пенсию. Вице-президентом по кадровым и социальным вопросам назначен Алексей Артемьев, сообщается на сайте компании.

Ранее NEWS.ru писал, что будущий глава транснациональной нефтегазовой компании British Petroleum (BP) Бернард Луни не собирается занимать место в совете директоров «Роснефти» сразу по вступлении в должность.