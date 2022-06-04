«Роснефть» подала в суд на Forbes

Фото: rosneft.ru

«Роснефть» направила иск против компании Forbes Media LLC, издателя финансово-экономического журнала Forbes, об этом говорится в картотеке арбитражных дел, передаёт РИА Новости. Информации о деталях дела не приводится.

Иск поступил в арбитражный суд Москвы 2 июня, к производству он ещё не принят. Дело поступило судье Анне Мищенко, специализирующейся на вопросах правового решения споров, связанных с интеллектуальной собственностью и защитой интересов деловой репутации. Основания для иска не разглашаются.

2 февраля «Газпром» подал в суд иск в отношении польской компании PGNiG. Он касается управления совместным предприятием EuRoPol GAZ, которое является оператором проходящего по польской территории участка газопровода Ямал — Европа, и выплаты дивидендов. PGNiG считает претензии «Газпрома» необоснованными.