В «Роснефти» отреагировали на сообщения об аресте активов на Украине В «Роснефти» заявили об отсутствии активов на Украине

Фото Zamir Usmanov/Global Look Press

«Роснефть» в настоящий момент не обладает никакими активами на территории Украины, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Это заявление было опубликовано после того, как 28 мая Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о намерении арестовать имущество «Роснефти» на территории страны. В украинском ведомстве заявили, что арест был наложен на денежные активы компании в размере 20 млн гривен.

Исторически «Роснефть» владела сетью заправок, однако значительное время назад она была продана европейскому оператору, занимающемуся дистрибуцией нефтепродуктов на украинском рынке. До недавнего времени компания осуществляла поставки в адрес этого оператора. Понятно, что в случае изъятия собственности у нынешнего владельца поставок нефтепродуктов со стороны «Роснефти» не будет, — говорится в заявлении.

Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти». При этом в компании отметили, что с пониманием относятся к этому решению и благодарят коллег «за неизменную поддержку».