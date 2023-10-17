Роскошная вилла Олега Тинькова перешла птицефабрике «Коммерсант»: виллу Тинькова под Астраханью приобрела птицефабрика «Акашевская»

Фото: volgadacha.ru

Новым владельцем элитного комплекса «Волга дача» в Астраханской области, построенного бизнесменом Олегом Тиньковым, стало ООО «Птицефабрика «Акашевская», сообщает «Коммерсант». По информации издания, предприятие находится под контролем семьи бывшего министра сельского хозяйства России и экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Птицефабрикой через «Марфининвест» владеет Мария Лисицына, которая представляет интересы семьи Ткачева. Раньше она работала в администрации региона, а также входила в совет директоров АО «Сочи-Парк», контролируемого семьей бывшего губернатора. Комплекс «Волга дача», который ранее входил в проект La Datcha Tinkoff Collection, выставили на продажу в июле за 900 млн рублей.

На сайте объекта говорится, что снять виллу в роскошном комплексе можно целиком. Аренда на четыре дня обойдется в 2 млн рублей, а на неделю — почти в 5 млн рублей. Рыночная стоимость «Волга дачи» может составлять около 1 млрд рублей, заявил управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.

Тиньков покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. Как ранее заявлял предприниматель, он попрощался со своим банком «Тинькофф» и страной. Незадолго до этого он продал 35-процентную долю в головной фирме TCS Group, которую выкупила компания «Интеррос» Владимира Потанина.