Роскачество назвало продукт, который зачастую не соответствует ГОСТу Роскачество: половина сметаны на рынке не соответствует требованиям законодательства

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Роскачество сообщило, что 8% сметаны на рынке России является фальсификатом. Кроме того, половина (51%) исследованной продукции не соответствует требованиям законодательства, говорится в сообщении на сайте организации.

Несмотря на отсутствие случаев массовой фальсификации сметаны, 8% продукции (семь из 87 торговых марок) содержали фитостерины, что свидетельствует о наличии растительных жиров. То есть такая продукция является фальсификатом и называться сметаной не может, — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о продукции марок «Аннушкина ферма», «Вятская», «Новая деревня», «Отборная», «Пятигорская», Vita и домашней сметане, купленной на Москворецком рынке в столице. При этом сметана 38 других торговых марок получила высшую оценку Роскачества.

Несоответствие ГОСТам эксперты обнаружили в 51% случаев, в 22% закупленных товаров не прошли испытания по показателям безопасности. В сметане обнаружили бактерии кишечной палочки или превышение по содержанию дрожжей и плесеней — последнее говорит о нарушении хранения или несоблюдении санитарных норм при производстве.

По данным Роскачества, самой популярной сметаной является продукт 20-процентной жирности. В ведомстве также отметили, что не вся сметана, названная «органический продукт», является таковой.

Ранее Роскачество признало более 52% пресервов из сельди небезопасной продукцией. В рамках проверки были проанализированы 19 отечественных торговых марок.