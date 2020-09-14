«Росгосстрах» рассчитывает через суд взыскать с экс-владельца $200 млн

https://static.news.ru/photo/e0d81748-f735-11ea-a995-fa163e074e61_660.jpg Данил Хачатуров Фото: Данил Хачатуров/facebook.com

Компания «Росгосстрах» подала иск в окружной суд Лос-Анджелеса о взыскании с бывшего владельца компании Данилы Хачатурова $205 млн.

Иск подан по месту нахождения ответчика — в окружной суд Лос-Анджелеса (Калифорния, США). Мы считаем, что действия Данила Хачатурова причинили ущерб компании «Росгосстрах» на сумму более чем $205 млн, — сообщили ТАСС в страховой компании.

При этом в «Росгосстрахе» оценили общую сумму сомнительных договоров, заключённых топ-менеджерами компании в 2012-2017 гг., в $400 млн.

Согласно иску «Росгосстраха», в период с 2012 по 2017 год компания потеряла на договорах перестрахования $205 млн и просит суд взыскать с экс-владельца сумму ущерба, так как денежные средства, которые предназначались для перестраховочного покрытия, «обеспечили выгоду для Хачатурова и связанных с ним лиц через различные фиктивные компании». отмечает в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что в июле Дорогомиловский суд Москвы приговорил его брата Сергея Хачатурова, бывшего вице-президента страховой компании «Росгосстрах», к восьми годам колонии общего режима в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации более 6 млрд рублей, а также присвоении имущества на 2,4 млрд рублей.