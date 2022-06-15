Росатом намерен забрать у Финляндии средства за нереализованный проект Глава Росатома Лихачев: Финляндии выставят счет в размере потраченной на «Ханхикиви-1» суммы

Российская госкорпорация Росатом выставит Финляндии счет за расходы, потраченные на нереализованный проект по строительству АЭС «Ханхикиви», заявил в эфире РБК-TV генеральный директор компании Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что шансы вернуть затраченные средства высоки, и Росатом имеет успешный опыт в решении подобных вопросов.

Проект предполагал строительство одноблочной атомной электростанции на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 МВт. Эксперты оценивали стоимость АЭС в €7–7,5 млрд.

Конструкция (отказа. — NEWS.ru) абсолютно уязвима юридически. Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована. Мы, конечно, свой путь юридический пройдем. Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет, — сказал он.

Ранее финская ядерная энергетическая компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на постройку АЭС «Ханхикиви-1». Власти Финляндии подали заявку на строительство атомной станции в 2015 году. Однако в мае процесс был прерван окончательно, после расторжения контракта Fennovoima с Росатомом.

В Росатоме назвали «непонятным» решение финской компании Fennovoima об отказе в сотрудничестве с дочерним предприятием Росатома RAOS Project для строительства АЭС. Сотрудники российской корпорации отметили, что со своей стороны выполняли все обязанности и соблюдали все международные требования.