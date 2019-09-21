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Спрос на новые iPhone в России по итогам продаж в первые выходные превысил показатели прошлого года. Об этом рассказали представители крупнейших российских ритейлеров.

Так, в салонах «Связной» и Сstore за три дня купили почти в два раза больше яблочных гаджетов, чем за аналогичный период в 2018 году, сообщил вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов.

В этом году Россия вошла в первую волну старта продаж новых iPhone, что напрямую влияет на рост популярности устройств. Кроме того, высокому интересу способствует широкая линейка, — цитирует Борзилова РИА Новости .

О высоком спросе рассказали и в «М.Видео-Эльдорадо». В магазинах сети продажи новинок от Apple за первый неполный уикенд оказались в четыре раза выше результатов iPhone XS. В маркетах re:Store было продано в три раза больше iPhone 11 и iPhone 11 Pro, чем годом ранее.

Как писал News.ru, 10 сентября Apple представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.