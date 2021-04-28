Риелторы предупредили о росте спроса на новостройки

https://static.news.ru/photo/7a1ba064-a8ca-11eb-b4f8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на строящееся жильё в России может вырасти перед завершением программы льготной ипотеки, которое намечено на 1 июля. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов рынка недвижимости.

Значительный рост спроса в ближайшие пару месяцев дополнительно подогреет снижение ставок по этой программе рядом крупнейших банков, о которых было объявлено в апреле, — отметил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Гендиректор ГК «Атлант» Иван Мотохов считает, что нынешняя ситуация напоминает осень 2020 года, когда покупатели активизировались на фоне новостей о закрытии программы льготной ипотеки 1 ноября. В октябре продажи жилья в новостройках выросли на 72,3% по сравнению с сентябрём.

Эксперты уже сейчас фиксируют увеличение интереса к ипотеке, однако ажиотажного спроса не прогнозируют, так как сильно выросшие цены нивелировали эффект от льготной ипотеки. При этом риелторы советуют не откладывать покупку квартиры, так как цены уже всё равно не снизятся.

Самые доступные квартиры в России эксперты ранее обнаружили в трёх городах — Челябинске, Краснодаре и Сургуте. А вот купить квартиру в Сочи оказалось сложнее всего. Сотрудники федеральной компании «Этажи», которые проводили исследование, брали при расчётах среднюю стоимость «однушки» и рассчитывали показатель, соотнося цену со средней зарплатой в городе. Так, на жильё в сочинской новостройке жителям города придётся потратить в среднем от 144,3 до 283 зарплат, а в Челябинске квартира обойдётся всего в 48,7 зарплаты. На втором месте по доступности оказался Краснодар с показателем в 56,9 зарплаты, а на третьей строчке — Сургут — 58,1 зарплаты.