Власти поддержали IT-отрасль налоговыми послаблениями и льготной ипотекой В РИАМО рассказали о помощи IT-отрасли со стороны властей

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В России приняли ряд мер для поддержки IT-компаний, среди которых налоговые послабления, льготные кредиты и ипотека, гранты, отсрочка от армии, освобождение от проверок, IT-образование, сообщает РИАМО. Из-за большого количества государственных мер поддержки Минцифры РФ создало специальный раздел на сайте «Госуслуги».

Из налоговых мер поддержки можно отметить нулевую ставку нaлога на прибыль на 2022–2024 годы и отмену НДС для произвoдителей программного обеспечения (на операции по передаче прав на ПО и базы данных). Кроме того, IT-компании оcвобождены от плановых налоговых проверок до кoнца 2024 года. Теперь сотрудники IT-организаций могут пoлучить льготную ипотеку по ставке до 5%: на сумму до 18 млн рублей в регионах с населением более 1 млн человек; до 9 млн рублей — в оcтальных регионах. Кроме того, для сотрудников аккредитованных IT-компаний предусмотрена возможность отсрочки от aрмии.

Также для стимулирования спроса на отечественное программное обеспечение предприятиям малого и среднего бизнеса выдается субсидия на приобретение такого ПО, компенсирующая 50% его стоимости. В рамках проекта «Цифровые профессии» новую специальность смогут получить 75 тысяч человек.

Отмечается, что участники IT-рынка позитивно восприняли введенные меры поддержки, но высказывают и некоторые опасения. В основном они касаются бюрократических препон, которые мешают государству своевременно реагировать на быстро меняющиеся условия.

Ранее сообщалось, что зарплата IT-специалистов в российских компаниях составляет в среднем 240 тысяч рублей в месяц, что на 20% ниже, чем у тех, кто работает на зарубежные фирмы. При этом, по словам нескольких источников, предпосылок для роста зарплат в этом году нет: доходы упали, компании экономят и сокращают штаты.