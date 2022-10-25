РИА Новости: шесть стран Евросоюза в июле нарастили экспорт товаров в РФ

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Шесть стран Европейского союза в июле увеличили экспорт товаров в Россию в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических ведомств. В лидерах по экспорту оказалась Хорватия, которая поставила в Россию товаров примерно на €18,4 млн, и Словения (€98 млн), что больше прошлогодних показателей на 59% и 56% соответственно. Также экспорт товаров нарастили Эстония, Болгария, Австрия и Латвия.

Остальные страны блока уменьшили экспорт товаров в Россию. Сильнее всего поставки упали со стороны Кипра (-99%), Люксембурга (-82%) и Франции (-76%).

При этом импорт российских товаров нарастили сразу 16 государств ЕС. Так, Словения увеличила ввоз товаров из России в шесть раз, Кипр - в 3,4 раза, Чехия - в 3,1 раза. Еще восемь стран ЕС нарастили экспорт в Россию в месячном выражении. Сильнее всего показатель вырос у Румынии (78%), Литвы (28%) и Нидерландов (21%).

Ранее сообщалось, что в июне шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с Россией до уровня февраля 2022 года. В частности, в начале лета экспорт некоторых стран превысил февральские значения. Речь идет о Латвии (на 67%), Словении (37%), Хорватии (28%), Болгарии (25%), Эстонии (19%), Кипре (12%) и Люксембурге (7%). Вместе с тем импорт из России увеличился в Словению (в 4,4 раза), Хорватию (в 2,7 раза), Чехию (в 2 раза), в Испанию (на 46%), Бельгию (39%), Люксембург (22%), Эстонию (11%), Болгарию (10%), на Мальту (88%), Кипр (13%).