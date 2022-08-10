Reuters: крупные трейдеры несут убытки из-за дефицита в мире СПГ Reuters: крупные энергетические компании несут убытки из-за дефицита в мире СПГ

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Крупные энергетические трейдеры, в том числе такие компании как BP, Shell и TotalEnergies, теряют сотни миллионов долларов, стараясь восполнить нехватку в мире сжиженного природного газа (СПГ). В подобной ситуации компании оказались по разным причинам, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Незапланированные сбои на СПГ-заводах в США, Нигерии и Австралии застали врасплох трейдеров, в том числе BP и Shell, вынудив их искать альтернативные поставки по завышенным ценам, — отметили в агентстве.

Там добавили, что базовые цены на СПГ резко выросли — сказались его более низкая доступность, а также стремление ЕС нарастить импорт газа. В Reuters указали, что «средняя партия сырья на спотовом рынке может стоить около 100 миллионов долларов».

К убыткам Shell привело сокращение производства СПГ во втором квартале в годовом выражении на 4%. Потери связаны с решением компании выйти из «Сахалина-2». Из-за него Shell потеряла около $200 млн.

Собеседники агентства подчеркнули, что убыток британской энергетической BP составил $500 млн. Компания пыталась заменить поставки СПГ после июньского пожара на Freeport LNG в Техасе.

При этом, французская TotalEnergies заявила, что заменит запланированные в третьем квартале поставки от Freeport LNG сжиженным природным газом со спотового рынка.

Ранее стало известно, что экономист Александр Данилов заявил: Европа не сможет заменить российский газ американским СПГ, потому что он стоит на порядок выше, к тому же нельзя четко определить сроки поставок этого горючего. Он уточнил, что в ряде европейских стран местные предприниматели уже понесли серьезные потери из-за нехватки энергоресурсов.