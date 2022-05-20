Reuters: КНР нарастит импорт нефти из России до рекордного уровня

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Китай наращивает импорт российской нефти с крупным дисконтом по отношению к конкурентам из других стран, сообщило агентство Reuters со ссылкой на анализ данных морских перевозок. Общий объём импорта нефти из РФ может составить почти 2 млн баррелей в сутки, или 15% от общего спроса Китая.

Так, ожидается, что импорт российской нефти по морю увеличится до почти рекордных 1,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 750 тысяч баррелей в первом квартале этого года и 800 тысяч баррелей в 2021 году. Отдельно Китай получает около 800 тысяч баррелей по трубопроводам в соответствии с правительственными соглашениями.

Ранее стало известно, что Китай планирует заполнить свои хранилища нефтью из России. Переговоры ведутся на правительственном уровне при незначительном прямом участии нефтяных компаний. Нефть будет использоваться для пополнения стратегических нефтяных запасов Китая, которые обычно используются во время чрезвычайных ситуаций или внезапных сбоев.