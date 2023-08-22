Reuters: «Газпром» впервые отправил СПГ с Балтики по Севморпути

Фото: shutterstock.com

«Газпром» отправил первую партию сжиженного природного газа с комплекса в Балтийском море по Северному морскому пути, сообщает Reuters. Согласно данным Refinitiv, танкер «Великий Новгород», который 14 августа был загружен на комплексе СПГ «Портовая» в Балтике и направился в сторону Севморпути, 22 августа находится в Баренцевом море, конечная точка маршрута грузового судна не указана.

В условиях санкций российские нефтекомпании все чаще используют Северный морской путь для поставки нефти марки Urals из балтийских портов, отмечает издание. По его данным, в июле и августе «Роснефть» и «Газпром нефть» отправили по этому маршруту три нефтяных груза из Приморска и Усть-Луги в Китай.

Северный морской путь является кратчайшим морским маршрутом из Европы в Азию. Преимущество СМП заключается в возможности сократить цепочку поставок в Китай, который наряду с Индией стал основным потребителем российской нефти. Но сэкономить время на СМП удается не всегда — так, в июле из-за тяжелых ледовых условий танкеры двигались с низкой скоростью, и на доставку грузов могло уходить до 50 дней. Но улучшение ледовых условий в августе позволило ускорить ход, в таких условиях поставщики нефти могут сэкономить до 20 дней на круговом рейсе в Китай, используя Северный морской путь, указано в статье.

В июле нефтеналивные танкеры Primorsky Prospect и NS Arctic впервые отправились по СМП в Китай из портов на Балтике. В совокупности танкеры отгрузили около 200 тысяч тонн российской нефти Urals.