Reuters: Burger King «попала в ловушку» при попытке уйти из России Reuters: Burger King столкнулся со сложностями при попытке уйти из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агентство Reuters сообщило, что сеть быстрого питания Burger King «попала в ловушку» при попытке уйти из России и не смогла выйти из партнерства или закрыть около 800 франчайзинговых точек. Отмечается, что нынешние санкции западных стран против России резко ограничивают круг возможных покупателей иностранной доли в сети, а материнская компания не владеет ни одним из ресторанов в России и не может продать долю существующему франчайзи, как это было с «Макдональдс».

Главный франчайзи Burger King в России Александр Колобов заявил, что у него никогда не было полного оперативного контроля и полномочий закрывать рестораны без согласия всех партнёров. Кроме того, некоторые юристы заявили, что принуждение франчайзи к закрытию несправедливо по отношению к обычным россиянам, а уход из России может привести к конфискации местных активов компании.

В нынешней ситуации франчайзер физически или юридически не может запретить франчайзи работать, если он этого хочет, — пояснил американский консультант по франчайзингу Ли Плейв.

10 марта Burger King объявила о приостановке корпоративной поддержки на российском рынке, включая маркетинг и цепочки поставок. В руководстве сети заявили, что не имеют корпоративных ресторанов в России, заведения работают по франшизе. Компания также не будет поддерживать запросы об инвестициях и расширении сети в России.