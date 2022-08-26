Ретейлер H&M оплатил аренду торговых площадей в Москве на год вперед

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой H&M, прежде заявившая о намерении покинуть российский рынок, оплатила почти на год вперед аренду за свой флагманский магазин в Москве. Кроме того, в компании заявили о готовности выплатить штрафы владельцу торгового центра «Колумбус», сообщает «Коммерсантъ».

Издание приводит мнения экспертов, оценивающих сумму выплат по обоим объектам в более 400 млн рублей. Они также считают, что H&M собирается сохранить арендованные площади, что позволит распродать стоки и, не исключают, поиск схемы, позволившей бы ретейлеру остаться на рынке.

H&M Group приостановила работу интернет-магазина и офлайн-точек в России еще в марте. После этого владельцы помещений начали подавать судебные иски против сети.

Ранее стало известно, что 2 августа российские СМИ сообщили: товаров в сети H&M хватит на 50 недель работы в России. Сперва будут открыты торговые точки в Москве, затем — в Санкт-Петербурге и регионах. Между тем в московском ТЦ «Метрополис» в тот день наблюдались длинные очереди у вновь открывшегося магазина компании.