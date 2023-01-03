Ресторатор рассказал, как изменились цены в разных сегментах общепита Ресторатор Миронов: цены в российских ресторанах выросли в среднем на 20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов сообщил, что 2022 год повлиял преимущественно на цены в общепитах класса выше среднего, стоимость блюд в нем выросла в среднем на 20%. В то же время в демократичном сегменте они практически не изменились, передает РИА Новости слова ресторатора.

Цены на блюда поднялись в среднем на 20%, но у кого-то вообще не поднялись, как, например на фастфудах, — говорит Миронов.

При этом директор по развитию компании — владельца бренда «Якитория» Александр Муратов отметил, что подорожание продуктов весной, в зависимости от категории, могло достигать 100%.

Кроме того, представители сферы отметили, что 2022 году был зафиксирован рост трафика в ресторанах, расположенных в популярных туристических городах.

Аналитики Focus Technologies ранее отмечали, что за 11 месяцев 2022 года московские заведения быстрого питания увеличили обороты за счет роста среднего чека на 16%. Их посещаемость выросла на 3%.

Ранее член совета директоров Гильдии маркетологов России Анастасия Птуха обратила внимание, что структура новых собственников в иностранных компаниях, включая сети общепита KFC и «Вкусно — и точка», остается неизвестной, а значит, ушедший из страны бизнес мог сохранить свои интересы в России.