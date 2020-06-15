Решетников: правительство помогло бизнесу сохранить 650 млрд руб. в кризис

https://static.news.ru/photo/ba05879c-af17-11ea-bcf3-fa163e074e61_660.jpg Максим Решетников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что снижение налогов и предложенные правительством отсрочки помогли российскому бизнесу сохранить до 650 миллиардов рублей с начала коронакризиса.

По мнению главы Минэконома, действия кабмина помогли бизнесу «эту ситуацию пережить и перезапуститься». Решетников выступил на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Министр добавил, что с 1 июня российские банки выдали предпринимателям льготных кредитов на 155 миллиарда рублей. Программа оказалась настолько востребованной, что правительство увеличит лимит финансирования до 350 миллиардов.

Более ста предприятий, признанных системообразующими, получили от государства 110 миллиардов рублей господдержки. Малые предприятия и граждане реструктурировали 255 тысяч кредитов на 270 миллиардов.

Сегодня пять миллионов рабочих мест находятся под различными ограничениями, к концу недели их будет 2,5 миллиона. То есть, мы видим, что экономика достаточно быстро открывается, — цитирует Решетникова ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в начале июня правительство Михаила Мишустина представила президенту план восстановления экономики России после пандемии коронавируса и вызванных ей ограничений. По плану кабмина, ВВП снизится, но доходы россиян начнут расти уже в 2020 году.

Двухлетний план восстановления экономики обойдётся федеральному бюджету в пять триллионов рублей — более 4,5% национального ВВП.