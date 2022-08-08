РБК: в России создадут национального дистрибутора продовольствия РБК: Минсельхоз намерен создать национального дистрибутора продовольствия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России объявил конкурс на создание концепции национального дистрибьютора продукции агропромышленного комплекса, пишет РБК со ссылкой на данные портала госзакупок. Как уточнили в пресс-службе «Агроэкспорта», концепция призвана оптимизировать логистику, увеличить экспорт продукции АПК на целевых рынках сбыта и позволить экспортерам выйти на новые рынки.

Помощь российским компаниям может заключаться в поиске партнера за рубежом, доставке товара или таможенной очистке груза. Предполагается также участие в совместных проектах по продвижению российских зонтичных брендов в сетевом ретейле зарубежных стран и открытие магазинов на маркетплейсах.

В России уже существует государственный институт поддержки несырьевого экспорта — так называемый Российский экспортный центр, который выдает экспортерам кредиты, предоставляет банковские гарантии и оказывает страховые услуги, а также взаимодействует с профильными органами власти и готовит предложения по улучшению экспортной деятельности. Там заявили, что планируют принять участие в формировании концепции.

Ранее глава российской делегации на форуме Всемирной торговой организации, замминистра экономического развития Владимир Ильичёв заявил, что Россия намерена остаться на мировом рынке продовольствия, так как является его крупным поставщиком. Он также предложил всем, кто обвиняет страну в развитии продовольственного кризиса, самим устранить последствия, искусственно созданные при разрыве цепочек поставок, при запрете на транспортировку зерна и осуществление страхования перевозок.