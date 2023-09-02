РБК: в Москве и Петербурге закрылись последние магазины сети «Связной»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и Санкт-Петербурге закрылись все магазины сотовой связи «Связной», сообщает РБК. Представители ТЦ, в которых находились эти магазины, не смогли назвать причины их закрытия, уточняет агентство.

Согласно сайту сети, в столице работают четыре магазины «Связного», они расположены: в ТЦ «Щука», «Глобал Молл», РИО на Дмитровском шоссе и ТЦ «Капитолий» в Подольске. Работающими также значатся еще два магазины в подмосковных Люберцах. Корреспондент РБК выяснил, что все они закрыты.

В Санкт-Петербурге у «Связного» оставался один магазин в ТЦ «Жемчужная Плаза». На горячей линии торгового центра сообщили, что магазин перестал принимать покупателей 30 августа. По его словам, салон закрылся окончательно.

Весной ООО «Сеть Связной» подало заявление о банкротстве, следует из картотеки арбитражных дел. В конце июня в отношении компании была введена процедура наблюдения, которая должна завершиться 5 декабря. Временным управляющим сети был назначен Антон Сычев.

В 2022 году к «Связному» было подано несколько крупных исков. Так, в январе 2023 года суд решил взыскать со «Связного» в пользу дистрибьютора «Мерлион» задолженность по договорам поставки в размере 5 млрд рублей (с учетом неустойки в 598 млн рублей).

В декабре 2022 года суд удовлетворил иск «Вымпелкома» о взыскании со «Связного» 839 млн рублей. В июле Альфа-Банк подал иски о взыскании 6 млрд рублей из-за просрочки по погашению задолженности. В июне иск к «Связному» на 2,5 млрд рублей подал Совкомбанк. Однако впоследствии производство по этим двум искам было прекращено.

Сеть пиццерий Domino’s Pizza запустила процедуру банкротства своего бизнеса в России. В официальном заявлении компании сообщалось, что сеть вынуждена прекратить попытки продать бизнес, а также исключить свое присутствие в РФ.