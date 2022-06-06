РБК: российским грузовым компаниям грозит банкротство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за санкционного давления западных стран тарифы на автомобильные грузовые перевозки падают, в то время как цены на запчасти и расходные материалы растут, сообщили РБК в транспортных компаниях. По словам источников, это грозит отрасли убытками и проблемами с обновлением парка.

Падение ставок почти не оставляет возможностей для развития. <...> Ситуация грозит снижением рентабельности и, как следствие, убытками и проблемами с обновлением парка, — приводит издание слова руководителей транспортных компаний.

Журналисты приводят данные Ассоциации международных автоперевозчиков, из которых следует, что доставкой грузов в ЕС занимались 3,1 тыс. российских компаний с парком на 45 тыс. автомобилей. Большинство из них переключилось на рейсы по России, что создало на внутреннем рынке дополнительное предложение.

Страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пускать автотранспортные средства, которые зарегистрированы в России и Белоруссии. Это решение приняли после того, как власти ЕС ввели в действие пятый санкционный пакет из-за событий на Украине.