Производство вагонов метро в России упало на 42%

Фото: tmholding.ru/Трансмашхолдинг

Линия сборки тележек

В январе — июле 2022 года производство вагонов метро в России упало на 42%, до 152 штук, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. В апреле и июле не был готов ни один вагон, сообщили в ведомстве. Представитель Трансмашхолдинга (ТМХ) апрельскую ситуацию комментировать не стал, но отметил, что в августе отгрузка вагонов возобновилась, а все обязательства по поставкам в рамках контрактов будут выполнены.

Все обязательства по поставкам в рамках подписанных контрактов будут выполнены, — заверил представитель Трансмашхолдинга.

Спад производства вагонов для метро произошел на фоне санкций и прекращения сотрудничества с ключевыми международными технологическими компаниями. В конце августа набсовет Фонда развития промышленности одобрил семь займов на общую сумму 11,4 млрд рублей предприятиям ТМХ и связанным с ними производителям комплектующих. По словам гендиректора ТМХ Кирилла Липы, это позволит расширить производство поездов метро и производство элементов оборудования, которые раньше приобретались у зарубежных поставщиков.

Между тем заведующая кафедрой управления организацией в машиностроении Государственного университета управления Виктория Борисова полагает, что в условиях санкций производство вагонов для метро достаточно успешно адаптировалось под новые реалии, но модернизация затянется.

Без метровагонов мы не останемся, текущие заказы будут выполнены, но процесс модернизации все-таки затянется как минимум года на два, — считает она.

Ранее сообщалось, что международная компания TMH International, являющаяся подразделением Трансмашхолдинга, купит у Rolls-Royce Group завод по производству дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines. Таким образом TMH International рассчитывает расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего — газовых двигателей, применяемых в автономных энергетических системах для энергоснабжения крупных предприятий или небольших населённых пунктов.