РБК: производители российской спецтехники попросили помощи при госзакупках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производители спецтехники предложили правительству повысить ценовой приоритет российских производителей при закупках госкомпаний с нынешних 15% до 65%, пишет РБК со ссылкой на письмо гендиректора ассоциации «Спецавтопром» Дениса Кудрявцева в адрес тогдашнего вице-премьера по оборонной и гражданской промышленности Юрия Борисова. Отмечается, что из-за укрепления рубля в продажах дорожно-строительной техники доминирует техника иностранного производства, что наносит ущерб отечественному производителю.

Ценовой приоритет предполагает закупку в формате конкурса, при которой цена, предложенная поставщиком из России, рассматривается как заявленная на 15% ниже. При победе российского поставщика договор с ним подписывается по цене предложения без учета этой скидки. В случае же победы зарубежного поставщика договор подписывается по цене со скидкой в 15%. Эта мера действует в России с 2017 года.

Как отмечается в письме, названной меры уже недостаточно для поддержки российских товаров, и увеличение ценовых преференций до 65% на срок не менее полугода позволит российским предприятиям наладить самостоятельный выпуск техники. В Минэкономразвития подтвердили, что получили такое поручение от правительства, но увеличение приоритета требует дополнительного обоснования.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Русская сталь» Алексей Сентюрин заявил, что укрепление позиций рубля и высокие налоги могут привести к большим убыткам и падению производства стали в России. По его словам, из-за антироссийских санкций российские металлурги вынуждены перенаправлять поставки в Китай и продавать сталь со скидками $250 за тонну, а иногда и себе в убыток — ниже себестоимости. Сейчас доля экспорта стали на азиатском направлении уже превышает 50%, тогда как до начала спецоперации на Украине составляла 10–20%.