РБК: к концу года торговые центры в России опустеют на треть РБК: из-за ухода иностранных компаний доля пустующих площадей в ТЦ Москвы вырастет вдвое

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Из-за закрытия международных брендов к концу года доля пустующих площадей в торговых центрах Москвы может вырасти до 20%. В самых крупных комплексах за МКАД этот показатель может достигнуть 30%, если текущие геополитические условия сохранятся и ретейлеры будут вынуждены освободить часть занимаемых площадей, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что при позитивном сценарии в условиях постепенного восстановления активности арендаторов общий уровень свободных площадей в торговых центрах может составить 10–12% по итогам года. Однако для этого сценария сейчас нет предпосылок, а в случае ухода из России компаний, приостановивших работу, доля свободных площадей в торговых центрах Москвы может превысить и 30%, полагает директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина. В целом по всей России, по ее оценке, может освободиться около 3 млн кв. м торговых площадей, а полностью заместить новыми брендами ушедшие марки к концу года не удастся.

Максимальные потери при негативном сценарии могут понести сверхкрупные торговые центры площадью более 80 тысяч кв. м за МКАД, если в них закроются «уникальные арендаторы, не имеющие альтернатив на рынке», вроде магазинов IKEA. Сами собственники ТЦ пока не спешат разрывать договоры аренды с зарубежными брендами, но изучают бренды из Турции, Китая, Индии, Ирана, Белоруссии, а также прорабатывают смену концепций своих объектов. Эксперты полагают, что для привлечения посетителей в торговые центры следует увеличить долю сегмента развлечений, фитнеса, кафе и ресторанов, а также открыть на пустующих площадях центры параллельного импорта.

Ранее Госдума приняла закон, который разрешает торговым центрам требовать от ушедших из России компаний оплату за период, когда они перестали пользоваться торговой площадью. Принятый закон позволяет торговым центрам прерывать договор аренды в одностороннем порядке без штрафов. Закон станет действовать для тех арендодателей, которые столкнулись с падением платежей больше чем на 50% по сравнению с показателями прошлого года.