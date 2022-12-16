Компания Apple откажется от аренды российского офиса в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем, рассказали РБК источники на рынке коммерческой недвижимости. Решение о прекращении аренды было принято после объявления в России частичной мобилизации, кроме того, с началом пандемии коронавируса в 2020 году этот офис использовался не в полном объеме.



Apple впервые арендовала 3,5 тысячи кв. м в бизнес-центре пять лет назад и затем увеличила площадь до 4,7 тысячи кв. м, говорят в консалтинговой компании CORE.XP. По данным Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды помещений по адресу: Романов пер., 4, стр. 2, у ООО «Эппл Рус» действует до января 2025 года. РБК направил запрос в Apple. В компании Pro FM, чьи контакты указаны в презентациях по аренде бизнес-центра «Романов двор» на официальном сайте, отказались от комментариев.



Как заявила директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина, на площади, которые сейчас занимает Apple, могут претендовать крупные российские игроки IT-сектора, производственной и банковской сферы, а также компании с государственным участием. В свою очередь, руководитель отдела услуг корпоративным клиентам CORE.XP Юлия Башмарина отмечает, что эти площади будет сложно сдать из-за высокой стоимости (72 тысячи рублей за кв. м в год), к тому же арендодатель пока не готов делить эти помещения на меньшие блоки.