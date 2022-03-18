РБК: «Аэрофлот» запланировал смену топ-менеджмента компании

После отставки генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Михаила Полубояринова в компании может произойти смена руководящего состава, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к компании. По сообщению издания, в ближайшее время правление «Аэрофлота» вслед за главой могут покинуть ещё три заместителя генерального директора. Компанию возглавит гендиректор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский.

Сообщается , что возможен уход Сергея Крылова (заместитель директора по информационным технологиям), Игоря Парахина (технический директор) и Василия Авилова (замглавы по административному управлению). Помимо этого, в состав руководителей войдёт лётный директор «Аэрофлота» Эдуард Советкин, сообщил источник.

Вопрос о включении лётного директора «Аэрофлота» Эдуарда Советкина в состав правления компании находится на рассмотрении. Никакие иные кадровые изменения в «Аэрофлоте», а также изменения в стратегии и структуре группы «Аэрофлот» в части объединения компаний группы не обсуждались и не рассматриваются, — подчеркнул источник, близкий к ситуации.

Помимо этого, там сообщили, что «Аэрофлот» подготавливает директиву о прекращении полномочий Полубояринова и назначении Александровского генеральным директором авиакомпании.

В издании уточнили, что будущий глава «Аэрофлота» Александровский получил полную свободу действия в формировании нового состава руководителей компании.