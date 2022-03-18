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РБК: «Аэрофлот» запланировал смену топ-менеджмента компании

В РБК сообщили о смене руководящего состава «Аэрофлота»
11:28, 19 марта 2022
РБК: «Аэрофлот» запланировал смену топ-менеджмента компании Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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После отставки генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Михаила Полубояринова в компании может произойти смена руководящего состава, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к компании. По сообщению издания, в ближайшее время правление «Аэрофлота» вслед за главой могут покинуть ещё три заместителя генерального директора. Компанию возглавит гендиректор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский.

Сообщается, что возможен уход Сергея Крылова (заместитель директора по информационным технологиям), Игоря Парахина (технический директор) и Василия Авилова (замглавы по административному управлению). Помимо этого, в состав руководителей войдёт лётный директор «Аэрофлота» Эдуард Советкин, сообщил источник.

Вопрос о включении лётного директора «Аэрофлота» Эдуарда Советкина в состав правления компании находится на рассмотрении. Никакие иные кадровые изменения в «Аэрофлоте», а также изменения в стратегии и структуре группы «Аэрофлот» в части объединения компаний группы не обсуждались и не рассматриваются, — подчеркнул источник, близкий к ситуации.

Помимо этого, там сообщили, что «Аэрофлот» подготавливает директиву о прекращении полномочий Полубояринова и назначении Александровского генеральным директором авиакомпании.

В издании уточнили, что будущий глава «Аэрофлота» Александровский получил полную свободу действия в формировании нового состава руководителей компании.

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