«Разворуют и прикроют»: автоэксперт оценил перспективы АвтоВАЗа без Renault Автоэксперт Асланян: АвтоВАЗу придёт конец, если Renault продаст свою долю в нём ФГУП НАМИ

Фото MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

АвтоВАЗу придёт конец, если Renault продаст свою долю в нём ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ), сообщил независимый автоэксперт Сергей Асланян изданию «Компания». Он предположил, что гендиректором автопроизводителя станет глава НАМИ Сергей Гайсин.

А это будет означать, что АвтоВАЗом руководить не будет никто, тихо разворуют и прикроют, — сказал Асланян.

Он добавил, что в России нет аналогов запчастей от Renault, и назвал французский концерн «последними друзьями». Именно Renault поставляли новые машины, адаптировали их под российские условия и делали эксклюзивные модели для страны. Теперь же без Renault не получится делать и автомобили Lada, уверен эксперт.

Причин же возвращаться для компании Асланян не видит. По его словам, иностранцы работали в невыгодных условиях, но всё равно обеспечивали россиян хорошей техникой.

А теперь всё, лавочка закрылась. Нам некого позвать на место Renault, второго такого шанса не будет, — заявил он.

О том, что Renault передаёт свою долю в АвтоВАЗе (67,6%) в пользу НАМИ, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Её передадут с опционом на пять или шесть лет — это срок, в течение которого Renault может принять решение по выкупу акций обратно. Московский завод «Автофрамос» перейдет властям Москвы.