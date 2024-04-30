Раскрыты критерии признания бизнеса малым или средним предприятием Депутат Говырин: к МСП относятся предприятия с доходом до 2 млрд рублей

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Субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) являются средние, малые и микропредприятия, объяснил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Одним из критериев малого предприятия является его среднесписочная численность — не более 100 человек, и доход — не более 800 млн рублей.

Минимум 51% уставного капитала ООО должно принадлежать физлицам или организациям — МСП. Доля организаций, не относящихся к МСП, не должна превышать 49%, доля государства, регионов или НКО — 25%, — продолжил эксперт.

По словам Говырина, критерием микропредприятия является его среднесписочная численность не более 15 человек и доход не более 120 млн рублей. Депутат подчеркнул, что ограничения по структуре уставного капитала те же, что и для малых предприятий.

Критерии среднего предприятия — доход не более 2 млрд рублей и среднесписочная численность не более 250, а для отдельных видов деятельности — 1000 или 1500 человек, — отметил депутат.

Ограничения по структуре уставного капитала те же, что и для малых предприятий, добавил Говырин. Он уточнил, что среднесписочную численность и доход оценивают за предыдущий год, доход считают по данным налогового учета без НДС.

Для малого и среднего предпринимательства в России в 2024 году действует особый порядок получения ряда преференций, таких как передача госимущества, имущественные льготы, а также государственные и муниципальные гарантии, заявил ранее Алексей Говырин. Бизнес, получивший льготный кредит в 2021 году, сможет воспользоваться отсрочкой, подчеркнул он.