Раскрыты детали сделки между Raiffeisen Bank и Дерипаской Bloomberg: Raiffeisen выкупит замороженную долю Дерипаски в австрийской Strabag

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) нашла способ вывести часть активов в строительном концерне Strabag, которые она планирует выкупить у структуры, принадлежащей российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в случае одобрения сделки пакет акций в качестве дивидендов передадут под управление дочерней компании RBI — Gabarts, которой руководит бывший топ-менеджер нескольких компаний Дерипаски Штефан Цохлинг.

Это обычная практика, когда пакет акций такого размера управляется дочерней компанией. <...> Gabarts будет управлять холдингом Strabag, а все соответствующие контрольные права, разумеется, останутся у RBI, — сказал представитель RBI агентству.

Как отмечает Bloomberg, Цохлинг давно связан с компаниями российского миллиардера. Так, в ноябре 2021 года австриец получил должность президента Николаевского глиноземного завода, который принадлежал РУСАЛу. Завод, основанный Дерипаской, был ключевым поставщиком сырья для российских предприятий, но Украина после начала СВО взяла его под контроль. В пресс-службе компании сообщили агентству, что он уже там не работает.

Также Цохлинг участвовал в ряде российско-австрийских сделок, например купил активы ликвидированного Sberbank Europe в Центральной и Восточной Европе. Сумму покупки австрийская газета Standard оценила в €240 млн. Кроме того, утверждается, что австриец был главным операционным директором «Трансстроя», когда он принадлежал Дерипаске, и участвовал в реализации проектов компании по Олимпиаде в Сочи.

Raiffeisen Bank International 19 декабря опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о приобретении ею 27,78% акций австрийской Strabag. RBI сообщила, что выкупит у Rasperia Trading Limited ее долю в концерне Strabag за €1,51 млрд. Утром 19 декабря Strabag сообщила о получении уведомления, касающегося решения по продаже Rasperia Trading Limited. В заявлении австрийского концерна отмечалось, что после заключения договора Rasperia «перестанет контролироваться Олегом Дерипаской».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о сделке, назвал ее исключительно корпоративным вопросом. Он отметил, что ему ничего о ней не известно.