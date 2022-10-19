Раскрыты детали продажи иностранными компаниями бизнеса в России Минстрой: иностранный компании продают российский бизнес с большими дисконтами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иностранные компании, которые решили покинуть российский рынок, продают местный бизнес с большими дисконтами, заметил заместитель главы Минтсроя Никита Стасишин. На IX Международном строительном форуме «100+Technobuild» он подчеркнул, что фирмы не просто меняют собственника или бренд. Все покупающееся сегодня у иностранных компаний переходит в собственность предпринимателей из России. И продается это все с заметными скидками, передает «Российская газета».

Никто не уходит сегодня, ни один бизнес, отсюда, получив полный рубль по рыночной оценке за то, что он решил здесь не работать, — подчеркнул Стасишин.

Также по этому поводу высказался президент НОСТРОЙ Антон Глушков. По его словам, в настоящее время идет целая череда изменений в составах собственников предприятий. При этом компании даже не приостанавливали работу. Говоря о строительной отрасли, он подчеркнул, что глобального дефицита материалов выявлено не было. Глушков добавил, что площадки не останавливались даже в самые трудные периоды.

«Узкими» местами президент НОСТРОЙ назвал сферы инженерного оборудования, строительной химии, тяжелого оборудования, медицинского и спортивного оборудования. В этих областях, заключил Глушков, едва ли стоит рассчитывать на скорейшее импортозамещение.

Ранее стало известно, что в России после ребрендинга или продажи бизнеса продолжили работу 17 международных брендов, сообщает консалтинговая компания NF Group (ранее — Knight Frank Russia). При этом более 15 иностранных брендов объявили об уходе, еще более 180 заявили о приостановке деятельности.

Также сообщается, что за девять месяцев 2022 года на рынок вышли только пять международных брендов. Это на 55% ниже аналогичного периода 2021-го.