Расчетная цена за газ выросла до рекордных $2861,6 ICE: расчетная цена за газ выросла до рекордных $2861,6

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Расчетная цена за газ 22 августа достигла $2861,6 за 1 тысячу кубометров. Это оказалось рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Очередной рост цен на газ спровоцировало сообщение «Газпрома» от 19 августа. Тогда в компании заявили о приостановке прокачки газа по «Северному потоку». Речь шла о периоде с 31 августа по 2 сентября. Остановка была вызвана плановым техобслуживанием газоперекачивающей турбины на компрессорной станции «Портовая».

К вечеру того дня цены поднялись почти на 8%, выше $2700 за тысячу кубометров. Утром 22 августа он росли уже на 20%, перешагнув $3000, но на закрытии остановились на отметке чуть ниже $2900.

Ценовой рекорд ($3892) на газовые фьючерсы в Европе фиксировался 7 марта, тогда расчетная цена по итогам дня составила $2560,7 за тысячу кубометров.

Ранее стало известно, что кризис с поставками энергоносителей в Европу способствует обогащению американских экспортёров сырья, пишет издание Blick. Автор материала отметил, что американские трейдеры и энергетические компании получают до $200 миллионов прибыли за поставки природного газа.