https://static.news.ru/photo/65d5ac46-1fa3-11ea-8c21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance

ООО «Рамблер Интернет Холдинг» обратилось в Мосгорсуд с иском против компании Twitch Interactive. Видеостриминг обвиняют в незаконной трансляции футбольных матчей.

Причиной раздора стала публикация видео с чемпионата по футболу в Англии, права на трансляцию которого принадлежат Rambler. В компании насчитали 36 тысяч просмотров матчей и требуют взыскать с ответчика 180 млрд рублей, что, по данным эксперта в сфере интеллектуальных прав Анатолия Семёнова, является крупнейшей в российской истории суммой компенсации в этой области, пишет «Коммерсант».

По мнению партнёра O2 Consulting Натальи Кузнецовой, чтобы подтвердить вышеозначенную сумму, Rambler придётся доказать каждое из 36 тысяч нарушений. И даже если суд встанет на сторону истца, исполнить его решение будет не так просто, учитывая, что в роли ответчика предстала американская компания. Также Кузнецова пояснила, что для вечной блокировки ресурса нужно повторное нарушение, первая блокировка снимается после устранения нарушений.

Представитель Twitch в суде Юлианна Табастаева заявила, что требования истца несправедливы, так как сервис только обеспечивает доступ пользователей к платформе, но не размещает собственный контент. По её словам, компания приняла все меры по устранению нарушений, несмотря на то что официальных обращений из Rambler не поступало — только скриншоты страниц без указания дат.

Анатолий Смирнов заметил, что если Rambler не соблюдала досудебный порядок, то есть не информировала Twitch, отсутствует обязательный элемент состава нарушения — информированная вина.

Как писал NEWS.ru ранее, Rambler Group объявила, что права на популярный веб-сервер Nginx принадлежат компании «Рамблер интернет холдинг», входящей в состав интернет-холдинга. Как заявили в компании, исключительное право на продукт «нарушено в результате действий третьих лиц».