Raiffeisen отложил на потом выделение бизнеса в России Raiffeisen Bank перенес выделение российского бизнеса на конец 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) решила перенести выделение российского бизнеса на конец 2023 года, сообщил CEO организации Йоханн Штробль. По его словам, которые цитирует «Интерфакс», стороны собирались провести эту процедуру 30 сентября, однако установленных сроков не хватило.

На нашем прошлом звонке мы указывали 30 сентября как наиболее раннюю дату spin-off, и на сегодняшний день это представляется маловероятным, — сказал CEO RBI.

Он подчеркнул, что сейчас наиболее вероятным сроком для выделения российского бизнеса является конец декабря. Штробль отметил, что Raiffeisen до сих пор рассматривает возможность продажи активов в РФ. По его словам, приобретение банка пользуется интересом со стороны потенциальных покупателей в России. При этом он заявил, что продажа активов однозначно приведет к убыткам для группы.

RBI на общем собрании акционеров приняла решение о необходимости продажи или вывода из своего состава российской «дочки». Собрание проходило перед венским отелем Hilton, вблизи которого небольшая группа демонстрантов устроила протест, призывая «прекратить финансирование войны».

В пресс-службе RBI сообщили, что Райффайзенбанк продолжит некоторые банковские операции в России в соответствии с условиями банковской лицензии и будет поддерживать своих клиентов. Также группа заявила, что несет ответственность за сохранение целостности местных операций в РФ, в которых работает более девяти тысяч человек.