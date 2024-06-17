Минпромторг ответил, лишат ли субсидий радиоэлектронные предприятия Минпромторг РФ: заморозки выдачи субсидий радиоэлектронным предприятиям не было

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Минпромторг РФ не замораживал выдачу субсидий отечественным радиоэлектронным предприятиям, сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС. В министерстве отметили, что ведется очередной отбор по постановлению правительства 1252. Речь идет об утверждении правил предоставления субсидий российским организациям.

Минпромторг России продолжает выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям. Прямо сейчас ведется очередной отбор по постановлению правительства 1252, — заявили в ведомстве.

Документ утверждает правила предоставления субсидий отечественным организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей. В Минпромторге подчеркнули, что число поддержанных проектов постоянно увеличивается. Вместе с этим растет и количество проверок контролирующими органами, поскольку «каждая выданная государством субсидия должна быть обеспечена результатом, а расходование средств должно вестись эффективно».

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ заморозил программу выдачи субсидий для развития радиоэлектроники в стране. Источники говорили, что ведомство планировало проверить эффективность предоставленных на такие цели средств.