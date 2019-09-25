https://static.news.ru/photo/1b79473a-df97-11e9-a018-fa163e074e61_660.jpg Радий Хабиров Фото: vk.com/radiyhabirov

Создать надлежащую благоприятную среду для бизнеса — такую задачу поставил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, выступая на открытии презентации инвестиционных проектов в рамках пятого Форума малого и среднего бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС.

Он объявил, что до 1 ноября во всех муниципалитетах Башкортостана введут должности бизнес-шерифов. Фактически это будет заместитель мэра, в обязанности которого входит только работа с предпринимателями и защита их интересов.

Это должен быть человек, рукопожатный в бизнес-среде, но в то же время обладающий полномочиями, чтобы оказывать вам содействие, — сказал глава республики.

Он подчеркнул, что бизнес-шериф не будет дублировать функции уполномоченного по правам бизнесменов. В отличие от омбудсмена он, как представитель исполнительной власти, станет обладать полномочиями распорядительного характера.

Я запретил главам муниципалитетов навешивать на этого зама какие-то иные полномочия. Он занимается только своим вопросом, — заявил Радий Хабиров.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 25 по 27 сентября. В столицу Башкирии съехалось около 2500 участников из 30 стран.

Как писал News.ru, представители России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР 26 сентября в Уфе подпишут Хартию о защите прав предпринимателей. В документе выдвинута идея целенаправленного обучения государственных служащих стран — участниц БРИКС защите малого и среднего бизнеса, что позволит не только обмениваться опытом в этой сфере, но и совместно развиваться.