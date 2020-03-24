https://static.news.ru/photo/578ba7de-6dc9-11ea-abde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рокетбанк/facebook.com

Компания QIWI сообщила о намерении свернуть работу «Рокетбанка». Организация не смогла найти покупателя на этот актив.

Чистый убыток банка в 2019 году вырос на 17% и составил 684 млн рублей, следует из отчёта для инвесторов. Это связано с увеличением маркетинговых расходов.

Бизнес-план «Рокетбанка» оказался несовместим с риск-аппетитом QIWI, и компания попыталась продать его, однако подходящий покупатель не был найден. В результате совет директоров принял решение о прекращении развития этого бизнеса.

В ближайшее время будет прекращена маркетинговая деятельность, сокращён штат и повышены тарифы. Руководство ожидает, что это приведёт к падению числа клиентов, и в результате работа будет прекращена к концу 2020 года.

На сайте «Рокетбанка» сообщается , что банк не будет закрыт, однако изменятся условия.

Как писал NEWS.ru, 23 марта, стоимость акций QIWI к концу торгов опустилась на 1,4% — до 801 рубля, что оказалось вдвое лучше динамики рынка, который показал понижение в 3%.