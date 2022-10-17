Qiwi сообщила о сбое в работе сервисов

Фото: shutterstock

Платежный сервис Qiwi сообщил о кратковременных сбоях в работе своих сервисов. Позднее в пресс-службе компании заявили, что в настоящее время платформа работает в штатном режиме.

Поехали дальше! Сейчас всё работает в штатном режиме — все платежи и выплаты готовы лететь к своим адресатам, — заявили представители пресс-службы в Telegram-канале.

Объявление о сбое появилось 17 октября в мобильном приложении сервиса. Проблема затрагивала ряд сервисов Qiwi, среди которых прохождение платежей через интернет-эквайринг, совершение выплат физлицам и самозанятым и выплаты водителям таксопарков. Причина сбоя при этом не называлась. Компания заверила, что платежи и переводы дойдут до адресатов после устранения сбоев.

В этот же день приостановили работу в России и ряде других стран торговые центры METRO, а также интернет-магазин. Причиной послужили сбои в работе внутренних систем в международной ИТ-структуре группы. Позднее компания заявила, что ТЦ работают в штатном режиме, однако мобильное приложение и онлайн-площадка по-прежнему недоступны. В качестве альтернативы ретейлер предложил делать заказы через сервис «СберМаркет».

Ранее пользователи «ВКонтакте» пожаловались на массовые сбои в работе социальной сети. Их зафиксировал сервис Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. Согласно приведенным данным, 59% пользователей «ВКонтакте» сообщили о перебоях в работе сервиса, примерно 20% указали на проблемы с приложением, а еще 15% заявили о проблемах с работой веб-сайта.