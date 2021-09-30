«Пятёрочка» запустила продажу подписок на IVI

Сертификаты на подписку онлайн-кинотеатра IVI теперь доступны в магазинах «Пятёрочка». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Продажа открыта более чем в 2500 магазинах в Москве и Московской области, говорится в сообщении. Сертификаты размещаются на специальной стойке в прикассовой зоне. У каждого есть отрывная часть, на обратной стороне у неё находится поле со скретч-слоем, под которым находится код.

Чтобы воспользоваться услугами подписки, этот код необходимо активировать на сайте IVI. В целях дополнительной защиты в IVI была разработана специальная технология активации. Так, код возможно активировать только после покупки: когда кассир «Пятёрочки» сканирует QR-код, в IVI подтверждают операцию, и только после этого код становится пригодным для активации. Аналогов такой интеграции по активации диджитал-товара на рынке пока нет. Офлайн-формат покупки подписки является альтернативой для тех, кто пока не готов совершать онлайн-покупки.

Подписку на онлайн-кинотеатр ожидают увидеть в магазине техники или салоне сотовой связи, для продуктового ретейла это скорее необычно. Но «Пятёрочка» сильно меняется, мы стремимся быть ещё удобнее и становимся местом притяжения жителей района. В обновлённых магазинах появляется кофе, свежая выпечка, готовая еда. Теперь в магазине у дома можно приобрести всё необходимое и даже диджитал-продукты. Таким образом «Пятёрочка» следует актуальным трендам, чтобы заслужить доверие гостей с самыми разными потребностями, — заявил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

По словам директора по работе с розничными сетями IVI Виталия Трошко, такой формат продаж будет полезен тем, кто не желает совершать покупки онлайн.